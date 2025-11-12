アールビバン、7-9月期(2Q)経常は57％増益、今期配当を無配→60円実施へ

アールビバン <7523> [東証Ｓ] が11月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比16.1％増の14.5億円に伸び、従来の20.4％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の20.5億円に対する進捗率は71.2％に達し、5年平均の54.0％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比41.5％減の5.9億円に落ち込む計算になる。



同時に、従来無配としていた今期の年間配当は60円(前期は100円)実施する方針とした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比56.7％増の9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の24.6％→28.4％に上昇した。



株探ニュース

