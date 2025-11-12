「（FA権を）行使せず、来年からもドラゴンズで頑張ります。毎日悩んで考えが変わったりしたが、最終的にはこういう判断になりました」

中日の柳裕也（31）が11日、FA権を行使せず、残留することを明かした。

球団からは宣言残留も認められていた。複数回にわたって話し合い、複数年契約を提示されるなど説得を受けた。評価に加えて熱意も感じたという柳は「最初から『ドラゴンズに必要だ』と言っていただいて、近年成績を出せていない中で、すごくうれしかった」と感謝した。

2021年に最優秀防御率と最多奪三振のタイトルを獲得し、ベストナインとゴールデングラブ賞を受賞。しかし、今季は右肩痛で長期離脱するなど14試合で3勝5敗、防御率3.29と不本意な成績に終わっていた。

宣言した場合に備え、巨人が興味を示していた。今季、阪神と15ゲーム差の3位と惨敗したのは、先発投手陣が軒並み不振だったことが大きな要因。今オフは実績のある投手を片っ端からかき集める方針だといわれる。さる球界関係者がこう明かす。

「柳はビビって翻意ともっぱら」

「巨人は以前から制球力がウリの柳に熱視線を送っていて、水面下で調査を続けていた。本人も当初はFA宣言をする気満々で、移籍の可能性が高かったようです。それが『巨人がFA柳取り』と新聞で報道された途端、文春砲で『中日エース不倫がバレてモデル妻から戦力外通告』という柳の記事が出た。これに対し、モデル妻は『（家庭内）育成契約中。私たちは大丈夫です』と応じているが、これで潮目が変わりました」

柳は練習熱心で後輩の面倒見もいい。表向きは「模範選手」で通っているが……。

「もし『巨人入り』の報道がなかったら、文春が女性問題を報じたかどうか。柳は『これが巨人なのか……』と人気球団の怖さを痛感したようです。FAで巨人に移籍したら、プライベートを丸裸にされかねない。とても野球どころじゃないとビビって、残留に気持ちが変わったともっぱらです」（前出の球界関係者）

そしてもう一人、巨人がFA宣言を見越して調査を進めていたのがソフトバンクの有原航平（33）である。米球界から23年にNPBへ復帰。3年契約最終年の今季は14勝を挙げ、チームのリーグ優勝、日本一に貢献した。有原はメジャー再挑戦の意思があるといわれている。

「昨年取得した国内FA権行使の可能性もあると、巨人は調査していた。今後はメジャー挑戦のために、ソフトバンクが自由契約を認める可能性がある。この日、FA宣言した日本ハムの外野手・松本剛（32）や楽天の外野手・辰己涼介（28）など、FA戦略の転換を迫られそうです」（同）

FA戦線でいきなり2敗。巨人の巻き返しはいかに。