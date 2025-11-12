異例の超ロング交渉となった。

今季、国内FA権を取得した阪神の近本光司（31）が昨11日、権利を行使せず、残留することを表明した。

近本と球団との話し合いは、実に10時間に及んだ。近本は球団を通じて、「すごく縁のある球団。甲子園球場のあの歓声の中でプレーすることに代わるものはないと思います」などとコメント。契約内容は明らかになっていないが、球団史上最長で最高額の5年25億円規模の大型契約を勝ち取ったとの報道もある。

2018年ドラフト1位で入団し、1年目の19年から今季まで、不動のリードオフマンとして7年連続で規定打席に到達。今季は打率.279、3本塁打、34打点。32盗塁で4年連続6度目の盗塁王を獲得した。その近本はこの日、決断を下すまでの苦悩を明かした一方で、FA権を行使しなかった理由については特に言及しなかった。

コーチ経験のある球団OBは、「水面下で複数回の交渉に臨んでいた近本は、球団から宣言残留も認められていた。関西の淡路島（兵庫）出身で阪神への愛着があり、残留は確実とみられていた一方で、ここまで交渉が長引いたのは、当初の球団の提示額に不満があったのではないか」と、こう続ける。

「近本がFA宣言した場合、外野手が補強ポイントの巨人が獲得に乗り出すといわれていました。一方、球団は昨年、国内FA権を行使し、巨人との争奪戦に発展した大山に対し、当初の提示額を大きく上回る5年20億円規模の大型契約に上方修正。ようやく残留にこぎつけた。永遠のライバルである巨人に大山を奪われようものなら、ファンの猛反発は避けられない。結果、“想定外”の出費を強いられた。近本も同様に流出は是が非でも避けたかったとはいえ、本人が会見で『これから先、あと何年野球ができるかわからない。その中でモチベーションっていうところを大事に球団に伝える。球団からもそういうところを話し合って……』などと話した。要するに条件面でなかなか折り合いがつかなかったということでしょう。でなければ、残留濃厚といわれた近本との交渉がここまで長引くことはない。チーム屈指の実力者である以上、FA権を行使した場合と相応の条件を提示しなければ、折り合うはずがありません」

仮に近本がFA宣言していれば、球団は大山の時と同様、条件面の上方修正を迫られただろう。リードオフマンの複数年契約による残留決断に、球団はさぞ胸をなでおろしているに違いない。