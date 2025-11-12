対円では円安を受けてしっかり、対ドルでは落ち着いた動き＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは0.65台前半で落ち着いた動き。朝から昼頃まではドル高の流れから0.6516を付けtたが、その後対円での豪ドル買いなどもあって持ち直した。豪ドル円は101円台に迫る動き。リスク警戒後退もあって資源国通貨買い円売りの動きなども出ていた。



ＮＺドルも対ドルでは0.5650を挟んでの推移。対円では豪ドル円同様に円安の流れを受けて朝の87円00銭台から87円40銭台まで上昇した。



今週の主な予定と結果

豪州

11/11 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （11月） 結果 12.8% 前回 -3.5% （前月比）

11/11 09:30 NAB企業景況感 （10月） 結果 9.0 前回 8.0 （NAB企業景況感）

11/13 09:30 雇用統計 （10月） 予想 2.1万人 前回 1.49万人 （雇用者数）

11/13 09:30 雇用統計 （10月） 予想 4.4% 前回 4.5% （失業率）

11/13 09:30 雇用統計 （10月） 前回 0.87万人 （正規雇用者数）

11/13 09:30 雇用統計 （10月） 前回 0.63万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

11/11 11:00 2年インフレ予想 （2025年 第4四半期） 結果 2.28% 前回 2.28% （2年インフレ予想）



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト