クラッチ、今期経常を一転黒字に上方修正

小倉クラッチ <6408> [東証Ｓ] が11月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.1％減の3.7億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の1.6億円の赤字→4.8億円の黒字(前期は7.4億円の黒字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比57.9％減の1億円に大きく落ち込む計算になる。



同時に、従来未定としていた上期配当を見送るとした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比62.9％増の3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.6％→2.3％に改善した。



株探ニュース

