有吉弘行、ポッキーを食べる幼少期ショットに反響「天使が降臨」「ほんま、かわいい」 毎年“ポッキーの日”にエモい写真を公開中
お笑い芸人の有吉弘行（51）が11日、自身のインスタグラムを更新。毎年「ポッキーの日」にあたる11月11日に、自身の幼少期の写真をSNS上にアップしてきたが、この日も恒例の写真を紹介した。
【写真】今年も公開！ぱっちり目がかわいらしい有吉弘行の恒例“ポッキーの日”幼少期ショット
有吉は「11月11日はポッキーの日です」とのコメントとともに、幼少期の自身がオーバーオール姿でポッキーを食べようとしているかわいらしい“おなじみ”のショットを披露した。
この投稿にファンからは「今年もポッキー天使が降臨」「待ってました」「この可愛い画像を1年に1回見ないとね 天使だー!!」「今年もこの時期が来ましたありがとうございます」「11月11日といえば幼少期の有吉さんとポッキーが欠かせません 2025年もありがとうございます」「今年も見れたぁぁ。朝からソワソワしたっっ！」「今朝、朝いちでこのお顔を思い出してました」「11月11日といえば、やっぱりこの写真ですよね〜」などの反響が寄せられている。
