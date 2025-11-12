千葉ロッテ、公式チア＆公式マスコットによる初のファンミーティング開催【コメントあり】
千葉ロッテマリーンズは、12月21日にホテルスプリングス幕張・スプリングスホールにて、「M☆Splash!!＆Mascot 2025 Fan Meeting」を初開催すると発表した。
球団公式チアパフォーマーのM☆Splash!!と、球団公式マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんによる初のファンミーティングイベントでは、トークショーや特技披露、ゲームに挑戦するなどのバラエティステージを中心に球場では見ることのできないM☆Splash!!メンバーやマスコットたちそれぞれの個性を楽しめる内容となっている。
■M☆Splash!!リーダーYUKA
「今回初めて開催するファンミーティングは、いわばパフォーマーチームの“ファン感謝デー”！いつものダンスショーとはひと味違うバラエティステージを通して、メンバーの新たな一面や素の姿をお届けします。みなさんと楽しい時間を過ごせることを、今からとても楽しみにしています！」
■マーくん
「はじめてのファンミーティング！ファンのみんなとわいわい楽しい時間をすごせるのが、今からとっても楽しみだよ♪球場では見られない“クリスマスバージョン”のぼくたちに、ぜひ会いに来てね！」
