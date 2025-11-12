【しまむらのチラシ】世界的な人気キャラたちの″もこもこアイテム″祭り。スヌーピー・ミッキー・ハローキティなどが冬仕様に

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシより、2025年11月12日から16日まで買えるお得な商品を紹介します。

家でも外でも、癒やされながら温活できちゃう♡

今週は、世界中で愛されるキャラクターたちのもこもこアイテムが大集結。あなたの推しキャラも、あったか素材に変身しているかも......？

今年コミック誕生75周年を迎えた「PEANUTS」からは、スヌーピーの愛らしい表情をデザインしたアイテムがずらり。

絶妙なトレンド感で日常使いしやすい「ボアトレーナー各種」（1639円）や「ティペット各種」（1419円）、「トートバッグ各種」（1639円）、癒やしのおうち時間へと導く「ダイカットクッション」（2420円）や「ブランケット各種（ハーフサイズ）」（1639円）、「わた入り毛布各種（シングルサイズ）」（4070円）など、豊富なラインアップです。

ハローキティやクロミを描いた「リラモコパンツ各種」（2189円）や「はんてん各種」（3520円）、くまのプーさんやミッキーシェイプを一面に描いた「腹巻付パンツ各種」（1089円）や「フリースパンツ各種」（1639円）といった、冷え性さんにぴったりなウェアも。寒い冬のおうち時間も、楽しく快適に過ごせるはずです。

ガチャピンとムックの魅力がギュッと詰まったルームウェアは、ファン必見！「腹巻・腹巻付パンツ各種」（1089円）、「ルームカバー各種」（759円）、「クルーソックス各種」（429円）と、どれもキュートなデザインで迷ってしまいます......。

この他にも、ポケットモンスターやトムとジェリーを総柄で描いたウェアも登場。

心ときめくキュートさに、生活に馴染むようなトレンド感と冬場の冷えに寄り添う機能性まで備えて、どれもお手頃価格だから驚きです......！

公式オンラインストアは、12日15時から15日23時まで予約受付を実施。

期間中でも、予定数に達し次第終了です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな