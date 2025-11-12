水中めがね∞＋水戸芸術館プロデュース ダンス公演 『Re:public／しき』が2026年2月7日（土）、8日（日）に、水戸芸術館ACM劇場で上演される。



本公演では、ヨコハマダンスコレクションでも高い評価を受けた『しき』を新たに4人構成版として再編成した〈水中めがね∞〉のレパートリー作品に加え、公募で集まった市民と一緒に作り上げる『Re:Public』を同時上演する。

『Re:Public』は水戸出身で水戸芸術館の教育普及プログラムの出身でもある〈水中めがね∞〉の根本紳平が初めて手掛ける市民参加型作品。ダンスを通して水戸芸術館が観客・市民と“再び”出会う、そして“公共”に向き合う、新作となる。

『しき』はバレエと日本舞踊をルーツに持つ中川絢音が手がける作品で2021年の初演以来、神奈川・京都・長野と様々な地域で上演を重ね“深化”を遂げてきた。新たに4人構成版に再編成したバージョンは、首都圏では初上演を果たす。

introduction 『Re:Public』 水中めがね∞初の市民参加型作品 個人他人、隣人本人知人奇人…

歩けば出会う、誰か。

きっと、自ら選んで出会う偶然と意思の間の“何か”こそが、

公共性そのものなのかもしれない。

リズム、機微、やや個性。

それぞれの身体でpublicへの返信を、今のいまに試みる。

水戸芸術館で出会った人たちによる「公共のダンス」 『しき』 水中めがね∞レパートリー作品 NF F NS NC-我かつて存在せず、そののち存在し、いまは存在せず、思い悩むことなし-

いつか世界は全てなくなる。

天才も愚者も美人もブスも地球ごと。

だけど、何かを残すために精一杯になってしまうことがたまにあります。

葬式について調べていたら、人生について考えていました。

端的にいうとそんな作品です。

消えてしまった全てのものに愛を込めて。







本公演は2026年2月7日（土）～2月8日（日）に茨城・水戸芸術館ACM劇場にて上演される。

詳細は公式サイトで。

https://www.arttowermito.or.jp/theatre/lineup/article_4281.html

（文：水戸芸術館 監修：エントレ編集部）