材料3つで作る「ガトーショコラ」


ほぼ混ぜるだけで、作業時間は30分以内。

簡単なのに、味は本格派のスイーツレシピ！

「本格的な味を簡単に」をモットーに最小限の材料と道具で作れるスイーツレシピを発信し、YouTube登録者数28万人超のHIRO SWEETSさん。長年パティシエとして働いた経験を生かし、プロの視点で本当に必要な工程に絞ったレシピは、お菓子作り初心者さんでも気軽に挑戦できるものばかりです。

製菓用の型は不要、材料はホットケーキミックスや卵などスーパーで揃うものだけ。なかには材料3つで作れるレシピも！ プロのコツを参考に、大人も子どもも大好きな定番おやつを作ってみませんか？

※本記事はHIRO SWEETS著の書籍『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』から一部抜粋・編集しました。

■ガトーショコラ

薄力粉や砂糖を使わない、しっとり、濃厚なケーキです。

繊細なチョコの温めは、電子レンジを使えばぐっと手軽に。

材料（直径12cmの紙製丸型1台分）

板チョコレート（ブラック）……150g

生クリーム（乳脂肪分35％）……80g

卵……2個（約100g）

下準備

・オーブンを180℃に予熱する（作り方1の工程のあと）。

作り方

1　包丁でチョコレートを細かく刻んで耐熱ボウルに入れ、生クリームを加える。電子レンジ（600W）で30秒×3回ほど様子を見ながら加熱する。30秒ごとにボウルを軽く揺らして全体の温度を均一にする。

※ムラが出ないようにボウルを揺すり、焦げないように様子を見ながら少しずつ温める。

2　1を泡立て器で中心からゆっくり混ぜて均一に溶かす。

3　卵を加え、コシが切れるまでしっかりと混ぜ合わせる。

4　型に流し入れ、180℃のオーブンで15〜22分焼く。型を揺らして中心だけでなく全体が揺れたら焼き上がり。粗熱を取って冷蔵庫で冷やし、お好みで粉糖をまぶす。

■レシピを参考にするときは

・オーブンの加熱時間は目安です。機種によって多少の差が生じることがあるので、様子を見ながら調整してください。

・電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。とくに記載がない場合は、ラップなしで加熱しています。

著＝HIRO SWEETS／『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』