チョコの温めはレンジで手軽に。材料3つで作る「ガトーショコラ」
クリームチーズ・生クリーム不使用！水切りヨーグルトで作る「バスク風チーズケーキ」／なんとかなるおやつ（1）
ほぼ混ぜるだけで、作業時間は30分以内。
簡単なのに、味は本格派のスイーツレシピ！
「本格的な味を簡単に」をモットーに最小限の材料と道具で作れるスイーツレシピを発信し、YouTube登録者数28万人超のHIRO SWEETSさん。長年パティシエとして働いた経験を生かし、プロの視点で本当に必要な工程に絞ったレシピは、お菓子作り初心者さんでも気軽に挑戦できるものばかりです。
※本記事はHIRO SWEETS著の書籍『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』から一部抜粋・編集しました。
■ガトーショコラ
薄力粉や砂糖を使わない、しっとり、濃厚なケーキです。
繊細なチョコの温めは、電子レンジを使えばぐっと手軽に。
材料（直径12cmの紙製丸型1台分）
板チョコレート（ブラック）……150g
生クリーム（乳脂肪分35％）……80g
卵……2個（約100g）
下準備
・オーブンを180℃に予熱する（作り方1の工程のあと）。
作り方
1 包丁でチョコレートを細かく刻んで耐熱ボウルに入れ、生クリームを加える。電子レンジ（600W）で30秒×3回ほど様子を見ながら加熱する。30秒ごとにボウルを軽く揺らして全体の温度を均一にする。
※ムラが出ないようにボウルを揺すり、焦げないように様子を見ながら少しずつ温める。
2 1を泡立て器で中心からゆっくり混ぜて均一に溶かす。
3 卵を加え、コシが切れるまでしっかりと混ぜ合わせる。
4 型に流し入れ、180℃のオーブンで15〜22分焼く。型を揺らして中心だけでなく全体が揺れたら焼き上がり。粗熱を取って冷蔵庫で冷やし、お好みで粉糖をまぶす。
■レシピを参考にするときは
・オーブンの加熱時間は目安です。機種によって多少の差が生じることがあるので、様子を見ながら調整してください。
・電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。とくに記載がない場合は、ラップなしで加熱しています。
著＝HIRO SWEETS／『パティシエさんのはじめておやつ 型なし・材料3つから作れるプロの味』