·§ËÜ¸©¤Î¤ªÅÚ»º¤Ï¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¡ªÆÃ»ºÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Î°¦¤µ¤ì¾¦ÉÊ8Áª
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥á¤òµá¤á¤Æ¡¢¡ÖÏ¢µÙ¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö¤ªÅÚ»º¡×¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤¬´î¤Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤ªÅÚ»º¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¿¤¯¤Î·ª²Û»Ò¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖÊ¡ÅÄ²°¡×¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö·ª¹¥¤ 6¸ÄÆþ¤ê¡×(1361±ß)
¤½¤ó¤Ê¤ªÅÚ»ºÆñÌ±¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡È·§ËÜ¸©¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅÚ»ºÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¶å½£¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¡ÖÊ¡ÅÄ²°¡×¤Î¡Ö·ª¹¥¤¡×
ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊ¡ÅÄ²°¡×¤Î¡Ö·ª¹¥¤ 6¸ÄÆþ¤ê¡×¡£ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î·§ËÜ¸©»ºÏÂ·ª¤ò¼«¼Ò²Ã¹©½ê¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤Ç¡¢·ªËÜÍè¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ï·ª¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÁ¯ÅÙ¤Ï¡¢·ª¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ïº½Åü¤È¿å°»¤À¤±¤ò²Ã¤¨¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¿©¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½é¤Î¿©ÉÊ¤È¿©ºà¤Î¿³ºº¡¦Ç§ÄêÀ©ÅÙ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÊ¡ÅÄ²°¡×¤Î¡Ö·ªÀéÎ¤¡×
Æ±¤¸¤¯¡ÖÊ¡ÅÄ²°¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¡Ö·ªÀéÎ¤ 5¸ÄÆþ¤ê¡×¡£·§ËÜ¸©»º¤ÎÏÂ·ª¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Î¾Æ¤¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÁ´¹ñ¤´ÅöÃÏ¤ª¤ä¤Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡×Âè1°Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×4¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·§ËÜÅÚ»º¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ï¤ËÇä¾å¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î·ª²Û»Ò¤À¡£¾åÉÊ¤Ê·ª¤Î´Å¤µ¤Ë¡¢¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¢£¡Ö¹â¸«¾¦Å¹¡×¤Î¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¥Á¥Ã¥×¥¹(¤«¤é¤·¤ì¤ó¤³¤óÌ£)¡×
¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¥Á¥Ã¥×¥¹(¤«¤é¤·¤ì¤ó¤³¤óÌ£)¡×(324±ß)¤Ï¡¢·§ËÜ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤é¤·Ï¡º¬¡×¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¹â¸«¾¦Å¹¡×¤¬ºî¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡£ÊÆÌý¤ÇÁÇÍÈ¤²¤Ë¤·¤¿¥ì¥ó¥³¥ó¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î¿©´¶¤È¥Ô¥ê¿É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¢£¡Ö¼·Ê¡¾ßÌýÅ¹¡×¤Î¡Ö°¤ÁÉ¾®¹ñ¤Î¾ßÌý ¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë¡×
¤ª²Û»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Î¤ªÅÚ»º¤â¡£¡Ö°¤ÁÉ¾®¹ñ¤Î¾ßÌý ¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë¡×(650±ß)¤Ï¡¢1919Ç¯(ÂçÀµ8Ç¯)¤ÎÁÏ¶È»þ¤è¤ê¼«¼ÒÆâ¤Ç¤¯¤ß¾å¤²¤ë°¤ÁÉ¤ÎÍ¯¤¿å¤ò»È¤Ã¤¿¾ßÌý¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¼ÑÊª¤äßÖ¤á¤â¤Î¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¤¯¤Þ¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢£¡Ö¥Õ¥¿¥Ð¿©ÉÊ¡×¤Î¡Ö¸æÈÓ¤ÎÍ§¡×
¡Ö¥Õ¥¿¥Ð¿©ÉÊ¡×¤Î¡Ö¸æÈÓ¤ÎÍ§ ¤ªÅÚ»º¥Ñ¥Ã¥¯25P¡×(518±ß)¤Ï¡¢¤¤¤ê¤³¤ò´Ý¤´¤ÈÊ´ºÕ¤·¡¢¾ßÌý¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤Õ¤ê¤«¤±¡£¹á¤Ð¤·¤¤Àù¤ê¥´¥Þ¡¢É÷Ì£Ë¤«¤ÊÀÄ¤Î¤ê¤Ê¤É¤¬º®¤¼¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤ªÊÛÅö¤È°ì½ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¸ÄÊñÁõ¤Ç¡¢¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¤Þ¤è¤ßÆ²¡×¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ü¥ó ¥Á¥ç¥³¡×
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹¥¤¤Î¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ê¤é¡¢¡Ö¤Þ¤è¤ßÆ²¡×¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ü¥ó ¥Á¥ç¥³¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£·§ËÜ¸©»º¤Î¥Ð¥¿¡¼¤È¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Å¤¹¤®¤º¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¸·Áª¤·¤¿¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¡¢Í¥¤·¤¤´ÅÌ£¤ÎÇþ²êÅü¿å¤¢¤á¤È¤Æ¤óºÚÅü¤Î°»¤Ç¸Ç¤á¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤¡£
¢£¡ÖJA·§ËÜ²Ì¼ÂÏ¢¡×¤Î¡Ö¤ß¤«¤ó100¡×
¡Ö¤ß¤«¤ó100¡×¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµë¿©¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¡£¶å½£»º¤Î²¹½£¤ß¤«¤ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¢£¡ÖJA·§ËÜ²Ì¼ÂÏ¢¡×¤Î¡Ö¤Ç¤³¤Ý¤ó¤¯¤ó¡×
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©»º¤Î¥Ç¥³¥Ý¥ó¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Ç¤³¤Ý¤ó¤¯¤ó¡×¡£¥Ç¥³¥Ý¥ó²Ì½Á¤ò30%´Þ¤ß¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê²Ì¼Â´¶¤È²ÌÆù¤Î´ÅÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£»ÀÌ£¤òÍÞ¤¨¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤·¤«½Ð¹ç¤¨¤Ê¤¤ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò³è¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£·§ËÜ¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÅÚ»ºÅ¹¤Ç¤¼¤Ò¼ÂÊª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
