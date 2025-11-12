¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×ÆüËÜÂåÉ½MF¤¬¾Î»¿¤·¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Àï»Î¤Ï¡© ¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¶¯¤¤¤·¡¢Â®¤¤¤·¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î14Æü¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë£²¡Ý£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¡¢²áµî°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¡¢£³¡Ý£²¤ÇÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Ï73°Ì¤È½ç°Ì¤Ç¤Ï³Ê²¼¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¬¡¼¥Ê¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëMFÅÄÃæÊË¤Ï¡¢11Æü¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡
¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤â´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤«¤éÆñ¤·¤¤¤È¤«¡¢¥¬¡¼¥Ê¤À¤«¤é´ÊÃ±¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤âÆüËÜ¤ËÉé¤±¤ë¤È¤Ï¤¿¤Ö¤ó»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ïº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¹ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢ÂÐ¥¬¡¼¥Ê¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡27ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤â¤Á¤í¤óÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÀÆð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¤È¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¶¯¤¤¤·¡¢Â®¤¤¤·¡¢¡ÊÂ¤¬¡Ë¿¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£Â¾¤ÎÃÏ°è¡¢Â¾¤Î¹ñ¡¹¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï°ã¤¦ÉôÊ¬¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÍèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¥¯¥É¥¥¥¹¤Ï³°¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÄÃæ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Éî¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
