Hey! Say! JUMP¡ØMyojo¡Ù1·î¹æÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ö19Ç¯ÌÜ¤À¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡¢¤½¤í¤½¤í¥¥Ä¤¤¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Hey! Say! JUMP¤¬¡ØMyojo¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¡Ê11·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¡¿¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃæÌÌ12¥Úー¥¸¤ÎÆÃ½¸¤È¸ü»æ¥«ー¥É¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£Çò¤¤¤â¤³¤â¤³°áÁõ¤È¹õ¥¹ー¥Ä¡£2¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤Ï¡ØMyojo¡Ù»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë
¡ØMyojo¡Ù1·î¹æ¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È´¶¼Õº×!!¡×ÂçÆÃ½¸¹æ¡£SNS¤ÇÊç½¸¤µ¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë³Æ¥°¥ëー¥×¤¬±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
Hey! Say! JUMP¤¬¡ØMyojo¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¡£ÆÉ¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤é¤·¤¯¥¥åー¥È¤Ë¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥¹ー¥Ä¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ï¡¢Çò¤¤¤â¤³¤â¤³¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢1Îó¤ËÊÂ¤ó¤À¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥«¥Ã¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇÉ½»æ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¥á¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¤òºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö19Ç¯ÌÜ¤À¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡¢¤½¤í¤½¤í¥¥Ä¤¤¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë¤È¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£¡ØMyojo¡Ù»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
ÃæÌÌ¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¥¥åー¥È¤Ê°áÁõ¤Ç3ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥åー19Ç¯ÌÜ¤ÎÃç¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÏÃ¡¢¿·¶Ê¡ÖGHOST¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÈS¡É¤ÎÏÃ¡Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÃÌ¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬Å¤ÃÌ·Á¼°¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ®½Å¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤«¤é¡¢Ä¾¶á¤Î¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Ç¤Î¸òÎ®»ö¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥¢¤Ê¥Èー¥¯¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£
¥½¥í¼Ì¿¿¤Ï¥¯ー¥ë¤Ê¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÊç½¸¤µ¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì²óÅú¡£¡ÖÍø¤´é¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡×¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥µ¥¦¥ÊÈÓ¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¼ÁÌä¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
2025.11.22 ON SALE
¡ØMyojo¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¡¡ÄÌ¾ïÈÇ
2025.11.22 ON SALE
¡ØMyojo¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¡¡¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGHOST¡×
2025.11.26 ON SALE
ALBUM¡ØS say¡Ù
