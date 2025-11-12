Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月12日は、2台同時充電対応と最大140Wの高出力を実現したUGREEN（ユーグリーン）の「140W 2in1 USB-C to USB-Cケーブル（1.5M）」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN 140W 2in1 USB Cケーブル タイプC 二股 充電ケーブル PD3.1 急速充電 2台同時充電対応 E-Marker チップ 高耐久ナイロン編み iPhone 17/16pro / MacBook Pro/Galaxy S25 / iPad Pro/Switch 対応 1.5m 1,504円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

1本で2台同時に高速充電できる、UGREENの「140W 2in1 USB C to USB Cケーブル」が20％オフのセール特価に！

10月29日に発売されたばかりのUGREEN（ユーグリーン）の「140W 2in1 USB-C to USB-Cケーブル（1.5M）」は、デバイス2台を同時充電対応と最大140Wの高出力を実現したハイスペックモデル。最新のPD3.1規格に対応し、MacBookからスマートフォンまで快適に充電できる優れモノが20％オフのタイムセール特価で販売中です。

本商品の最大の特長は、2in1（二股）デザインによって2台のデバイスを同時に充電できる点。一般的なUSB-Cケーブルは1本につき1台の接続しかできませんが、本製品は1つのUSB-Cポートから2本のUSB-C端子に分岐し、ノートPCとスマートフォン、あるいはタブレットとイヤホンといった複数機器を効率的に同時充電できます。

また、UGREEN独自のE-Markerチップを搭載しており、各デバイスに最適な電力を自動で振り分ける設計も◎。過電流や過熱を防ぎつつ、最大出力を引き出す安全設計も備えています。

最大140W＆PD3.1対応でハイスピード充電を実現

最大140W（28V/5A）までの高出力充電に対応しており、MacBook Pro 16インチなどの大電力を必要とするデバイスにも余裕で充電できます。

最新のUSB Power Delivery 3.1（PD3.1）規格にも準拠し、MacBook Pro 2024を約30分で56%、iPhone 16 Proを約30分で90%まで急速充電可能。従来の100Wケーブルよりも高速で安定した電力供給が行えます。

充電ケーブルは10,000回以上の折り曲げ試験をクリアした高密度ナイロン編み素材を採用。アルミ合金シェルと強化端子設計により、約300gの荷重にも耐えるタフな構造で、毎日バッグに入れて持ち運んでも断線しにくく、長期間安心して使えるのも嬉しいポイントです。

UGREENの「140W 2in1 USB-C to USB-Cケーブル（1.5M）」は、2台同時充電と140W高出力を両立した最新モデル。PD3.1対応の高性能と耐久性を兼ね備え、MacBookユーザーからガジェット好きまで満足できるアイテムです。

UGREEN 140W 2in1 USB Cケーブル タイプC 二股 充電ケーブル PD3.1 急速充電 2台同時充電対応 E-Marker チップ 高耐久ナイロン編み iPhone 17/16pro / MacBook Pro/Galaxy S25 / iPad Pro/Switch 対応 1.5m 1,504円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年11月12日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp