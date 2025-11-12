ヒーハイスト、今期経常を一転赤字に下方修正、配当も無配転落

ヒーハイスト <6433> [東証Ｓ] が11月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は1億7600万円の赤字(前年同期は7400万円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の1300万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。

併せて、通期の同損益を従来予想の5700万円の黒字→2億9500万円の赤字(前期は1億8900万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は1億1900万円の赤字(前年同期は1億1500万円の赤字)とほぼ横ばいの計算になる。



業績悪化に伴い、従来2円を計画していた期末一括配当を見送り、6期ぶりに無配転落(前期は1円)とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は1億1800万円の赤字(前年同期は2200万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-3.6％→-24.3％に急悪化した。



株探ニュース

