¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤¬7Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ØÀîºê½ã¾ð¾®Ä®¡ù¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÀîºê½ã¾ð¾®Ä®¡ù¡Ù¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢Àîºê»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÏÃ´Åö¶è¤ò»ý¤Á¡¢PRÆ°²è¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢´ë¶ÈÏ¢·È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀîºê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¤Î´ë¶È³èÀ²½¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢»ÔÆâ´ë¶È¤äÅ¹ÊÞ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ØÀîºê½ã¾ð¾®Ä®¡ù¡Ù¤¬¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSV¥êー¥°½÷»ÒÂè7ÀáGAME1 ¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«Àï¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎËª¿Ü²ì¤æ¤º¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à´Ö¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç³«Ëë10Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ëNECÀîºê¡£ÃÏ¸µ¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¥Áー¥à¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£