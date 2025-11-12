Image: Microsoft

Lifehacker 2025年10月29日掲載の記事より転載

私は昔のMicrosoft Officeアシスタント「クリッピー」が結構好きでした。あのアニメーション付きペーパークリップ（正式名称は「Clippit」だそうですが）のアドバイスが役立たずでも、エッセイを書いているとき、デスクトップに相棒がいるのは楽しかったのです。

そして今、MicrosoftがそのノリをAIで復活させようとしています。これを見て、私はようやく、当時の人々がなぜあれほどクリッピーを嫌っていたのか理解できた気がします。

Copilot秋のアップデート！

Microsoftは、恒例のアップデートを実施しました。主な変更点は以下ですが、予想どおりの内容です。

記憶機能：新しい会話のたびに、関係性がゼロからはじまらないようになります。アプリ連携強化：GmailやGoogleカレンダーといった外部アプリとの連携が向上。

一方で、EdgeブラウザのCopilotモード（元々は7月にリリース）を使って、たとえタブを全部閉じてしまっても、以前のブラウジングセッションを中断した場所から再開できる、といった少し風変わりなアイデアも含まれています。

狙うは「カワイイ」路線？ Micoの立ち位置

しかし、今回のアップデートでもっとも予想外だったのは、Microsoftがかつてのアニメマスコット路線に回帰したこと。

Micoが初のAIコンパニオンというわけではありませんし、「アニメ彼女」を売りにするGrok（イーロン・マスク氏のxAIが開発）ほど表現豊かでもありません。ですが、これは私がとっくに葬り去られたと思っていた伝統への回帰なのです。

クリッピーのように、Micoは「カワイイ」系に舵を切っています。小さく笑う、実体のないスライムのような存在。

これは完全にオプション機能ですが、Copilotの音声入力と連動し、会話のトーンに応じて色を変えたり反応したりすることで、ユーザーに「話をちゃんと聞いてもらえている」という感覚を与えることを目的としています。

もし、この説明が少し曖昧に聞こえたかもしれません。というのも、Mico（とCopilot秋のアップデート）はまだ順次展開されている最中です。

Microsoftが掲げる「人間中心のAI」

Micoの狙いは、AIをより親しみやすく見せることでしょう。

MicrosoftはMicoを「人間中心のAI」と題したブログ記事で発表し、同時に新しい「本音トーク（real talk）」モードも披露しました。このモードは「慎重に前提を問い、あなたの雰囲気に合わせ、会話が成長とつながりを生むのを助ける」とのこと。

そして、私がようやく眉をひそめはじめたのはここからです。

プラス面としては、プロモーション動画で見る限り、Micoは実際に「話す」というより、シンプルなアニメーションを再生するだけのよう。イーロン・マスクが提供する、恋愛バーをレベルアップさせる機能付きのAI彼女ほど、ユーザーと「擬似的な関係」を築こうとはしないでしょう。

しかし、その一方で、これはやはりこちらのガード（警戒心）を下げさせるための仕掛けのように感じてしまうのです。

The Vergeの取材に対し、MicrosoftのAI製品・成長担当コーポレートVPであるJacob Andreou氏は、「すべてのテクノロジーが背景に溶け込み、ユーザーはこのカワイイ球体（Micoのこと）とただ話し、つながりを築くのです」と語りました。

しかし、本質的に「製品」と結びついた「顔」と「つながる」とは、一体どういう意味なのでしょうか。

Micoは「AI PC」化のはじまり？

Micoの登場によって、私たちはMicrosoftのAIとやり取りするたびに、大きな笑顔を目にすることになります。

たとえそのAIが、画面を覗き見しようとしたり、ウェブトラフィックを（Microsoftサービスに）誘導しようとしたり、あるいはPCのパフォーマンスを低下させる可能性のある機能でコンピューターをパンパンにしようとしたりしているとしても。

むしろ、AIとやり取りするときは、テクノロジーが意識から消え去るのを許さず、しっかりガードを固めるべきではないでしょうか。

たとえば、Micoのリリースは、Microsoftが「すべてのWindows 11 PCをAI PCにする」という構想を発表したわずか1週間後のことでした。簡単な音声コマンドに基づいてPCが自動でアクションを起こす機能を宣伝する一方で、その機能に親しみやすい「顔」を与えたいと考えるのも不思議ではありません。

しかし、私がただ「これがしたい」とコンピューターに伝えるだけで、直接的な操作もほとんどせず、その裏でクラウドを運営する企業がこちらの意図を「わかってくれる」と期待するような未来を、私は心から快適だと思えるでしょうか。

便利な未来か、コントロールの喪失かMicrosoft

ある程度は、その利便性も理解できます。しかし、それは同時に、私自身をMicrosoftの気まぐれに委ねることにもなります。

Micoのフレンドリーな笑顔が、この状況を「コントロールの喪失」ではなく「すばらしいこと」だと思い込ませるための情報操作に見えて仕方がないのです。

健康相談までAI任せ？懐疑心を麻痺させる「カワイさ」

ひょっとすると、私が過剰反応しているだけかもしれませんが、MicrosoftはMicoを発表したのと同じブログ記事で、「Copilot for health（健康用）」と「Learn Live（学習用）」もデビューさせています。前者では、健康に関する質問をAIにするよう積極的にすすめ、後者では、Copilotが「音声対応のソクラテス式家庭教師」として機能するとうたっています。

Microsoftは、少なくとも健康用Copilotについては、ハーバード・ヘルスのような信頼できる情報源から情報を引用すると約束しています。

しかし、AIが依然としてセキュリティリスクや「モデル崩壊（学習データの質の低下による性能劣化）」の疑惑に直面し続けるなかで、自己診断の手伝いや、自分の子供の家庭教師をAIに任せることに私は懐疑的なまま。

もしかしたら、これは私の思い過ごしかもしれません。しかし、Micoはまさに「懐疑心」を解体するためにデザインされたマスコット。それはMicrosoftにとっては多大な利益になるでしょう。

せいぜい、Micoは（押し付けがましいポジティブさがいつもそうであるように）ただ鬱陶しく感じられる程度で済むかもしれません。

「機械」が「友達」にすり替わる日

しかし、最悪の場合、これはコンピューターを「あなたが所有する機械」ではなく、「あなたが要求する友達」のように見せかける試みのように思えるのです。

ユーザーが「修理する権利」を求めて戦い、四六時中コンピューターと過ごす人々の間で技術リテラシーの低下が警告されている昨今、Copilotを「友達」とみなすアイデアを、何か不吉なもの以外の何と見なせばいいのでしょう。

ちなみに、クリッピーとの関連付けは私の単なる妄想というわけでもありません。前述のアンドレウ氏はThe Vergeに対し、「クリッピーが歩いたからこそ、私たち（Mico）は走ることができる」と実際に語っています。

Microsoftには、ときには「（クリッピーのように）消えたほうがマシ」なものもあるのだと、思い出してもらいたいものです。

「ChatGPTに悩み相談」4カ月続けて卒業した私から見た『GPT-5』が物足りない理由 | ライフハッカー・ジャパン

ChatGPTに悩みを相談し続けて4カ月、「あ、ヤバいかも」と思った話 | ライフハッカー・ジャパン

著者紹介：Michelle Ehrhardt ミシェル・エアハートは米Lifehackerのアソシエイト・テック・エディター。アーラム大学で歴史学の学士号を取得し、ニューヨーク大学でゲームデザインの修士号も取得。ジャーナリストとしてのキャリアはOut Magazineではじまり、LGBTの視点を中心に、ゲーム、音楽、映画、政治などを取材している。

著者：Michelle Ehrhardt - Lifehacker US

翻訳：ライフハッカー・ジャパン編集部

Image: Microsoft

Source: Microsoft(1, 2, 3), YouTube(1, 2, 3), The Verge, Mashable, TechRadar, Cornell University, ZDNET