エレベーターにくわえたばこで乗ってきた男性に対する別の男性の行動が称賛を浴びている。中国メディアの観察者網が9日に報じた。

記事によると、この出来事があったのは中国・重慶市。エレベーターの監視カメラにはドアが開いてベビーカーを押した女性や若い男性ら3人が乗り込む様子が映っている。その後、閉まりかけたドアが開き、後から高齢の男性が火のついたたばこをくわえて乗り込んできた。すると、エレベーターの操作盤の前にいた若い男性が無言で高齢男性の口元からたばこを奪い取り、ドアの外に投げ捨てた。

動画を公開した男性は「エレベーターにはベビーカーが乗っていて、その後にたばこをくわえたおじいさんが乗ってきた。（若い男性の行動は）赤ちゃんがいたからだと思う」と説明。なお、若い男性はその後、何事もなかったように手元のスマホをいじりつづけ、高齢男性も一瞬面食らったような表情を見せたものの、何も言わなかったようだ。

中国のネットユーザーからは「よくやった」「正義の行動だ」「かっこ良すぎる」「勇者だ」など称賛の声が相次いだ。また、高齢男性に対しては「まったく言葉もない」「本当に腹立たしい。いつもエレベーターの中でたばこを吸うじいさんがいる。1秒でも吸わないと死ぬのかよ」「たばこを外に放り投げられるだけで済んで良かったな」といった批判の声が寄せられた。

また、この話題に関連してSNS・微博（ウェイボー）上で「エレベーター内でたばこを吸っている人がいたらあなたは注意しますか？」とのネットアンケートが行われており、これまでに770人ほどが回答。最も多いのが「注意する。環境を守ることについてはみんなに責任がある」で443票、次いで「注意しない。面倒事にはかかわらない方がいい」が168票、「状況による」が159票となっている。（翻訳・編集/北田）