大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズに所属する、リベロの五頭寛大とアウトサイドヒッターの亀山拓巳は、2025-26シーズンはフィンランドリーグにレンタル移籍をしている。

昨季リーグ優勝を果たしたアカ・バレーに五頭が、準優勝に輝いたフリカーニ・ロイマーに亀山が移籍し、今季は10月20日にリーグが開幕している。

現時点で5戦全勝とリーグ1位を走るのは、フリカーニ・ロイマー。直接対決となった11月1日の試合もフリカーニ・ロイマーがセットカウント3-1でアカ・バレーを下している。亀山は5戦中4戦にスタメン出場を果たし、すべてのセットに出場。途中出場となった試合でも得点を重ね、これまで53得点をマークしている。

一方のアカ・バレーは3勝1敗で3位につけている。五頭もこれまでの4試合すべてに出場しており、サーブレシーブ成功率は全試合で50％以上、ストレートで勝利した11月3日に行われた試合ではチーム最多の20のサーブを受け、成功率は70％と非常に安定したレシーブ力を見せている。

フィンランドの強豪チームで揉まれながら多くの出場機会を得て、さらにレベルアップする2選手に今後も注目していきたい。