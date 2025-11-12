来年1月4日に現役を引退する新日本プロレスの棚橋弘至（48）が11日、NHKラジオ第1「まんまる」(月〜金後0・30）に生出演。引退試合の相手が“レインメーカー”オカダ・カズチカに決定した心境を明かした。

8日に開催された愛知・安城大会のメインイベントで勝利した棚橋が「愛してま〜〜す！！」で締めると、会場にはコインドロップの音が鳴り響いた。

会場にAEW所属の“安城出身”オカダ・カズチカが登場すると会場がどよめいた。リングに上がるとオカダは「引退おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。2026年1月4日、よかったら僕がやりますよ」と棚橋の引退相手として名乗りを上げた。

そして「それまで疲れんじゃねぇぞ！コノヤロー！！」と叫んだ上で、「あとは外道さんに喋ってもらいます」と外道にマイクを渡した。

外道は「レインメーカーが来た限りは、史上最高の引退試合になるぞ！なんでかわかるかオイ！？レヴェルが違うんだよコノヤロー！！」と懐かしいフレーズを口にした上で、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドームに金の雨が降るぞ…」と締めると、棚橋とオカダはリング中央でポーズを決めた。

棚橋は「いろいろ候補はいたんですけど“お前か…！”って感じでしたね」と振り返った。

そしてフェースオフした際にはたぎった気持ちになったという。「気持ちが熱くなると、身体も反応しますね」と説明した。

引退試合まで残り2カ月。「寂しい気持ちもあるけど、引退を発表してから1日、1日全力で過ごしてきたので悔いはないです。最高のコンディションで来年の1月4日に現役最終試合を迎えたい」と現役ラストマッチへ意気込んだ。