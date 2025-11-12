都市部私大の理系拡充へ１校最大４０億円支援…文科省、将来の人材不足に対応

文部科学省は、学部構成が文系主体の私立大学で、教育・研究の理系拡充を加速させる方針を固めた。

私立大入学定員の４割が集中する都市部の大規模大学を中心に１校あたり最大４０億円程度を支援し、学部再編や文系学部のカリキュラムを「文理融合」へと切り替える。高市政権の日本成長戦略会議が課題とした「人材育成」の機能強化を図る施策の柱と位置付ける。

デジタル化が進む２０４０年には理系の人材が３３０万人不足し、文系が多い事務や営業職は３２０万人が余剰になると予測されている。一方、２４年度の学校基本調査によると、私立大生約２００万人の半数は文系で、理系は３割弱。政府は、理系を専攻する学生の割合を４０年に５割程度に引き上げる目標を掲げている。

文科省によると、全国に５１ある収容定員８０００人以上の大規模私立大のうち４７大学が首都圏と関西圏、愛知県にあり、４０大学を支援の対象に見込んでいる。２２年度に創設した３０００億円規模の理系転換基金に今年度補正予算で約１１００億円を積み増し、原資とする方向で検討している。

文系学部を理系学部に再編するだけでなく、既存の文系学部にプログラミングや統計学といったデータサイエンス科目を設け、文系と理系両方の学位を認定できる高度なレベルの文理融合教育を展開する場合も支援の対象とする。

選定時には収容定員に占める文系と理系の割合や、文系学部の定員減少幅もみる。入学後の授業に対応できるよう、文系学部であっても入試で数学を課すといったことも評価項目となる。

基金を使った支援は、これまでに延べ２６１の私立大などが対象となり、５８大学が理系学部を新設した。だが大半は地方にある収容定員７９９９人以下の中小規模の大学で、大規模大の転換促進が急務だった。

最大４０億円程度の配分は、従来の支援額の倍以上だ。都市部では、理系の教育・研究に必要な施設を整備する際にかかる用地取得や工事費が地方に比べて高額なことを考慮した。

文科省は１２日午後、松本文科相をトップとする省内作業部会の初会合を開く。社会が求める人材を高校・大学・大学院を通じて育てるシステム構築に向けた議論を本格的に始める。