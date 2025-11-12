1,990円に値下げ中ーーッ！【GU】穿くだけで即おしゃれ♡「コラボスカート」

新作が登場するたびに話題を集める【GU（ジーユー）】×【rokh（ロク）】の人気コラボ。第3弾となる今季は、トレンチのディテールを取り入れたチェック柄スカートが登場しています。大人の上品さと遊び心を兼ね備えたデザインで、1枚で着映えしそう。しかも今ならお値下げ中とあって、見逃せません！

トレンチデザインが映える1枚

【GU】「トレンチチェックスカート by rokh」\1,990（税込・セール価格）

トレンチコートのようなデザインが、センスを底上げしてくれそうなラップ風スカート。チェック柄が季節コーデにぴったりで、落ち着きの中にほどよく華やかさをプラスしてくれます。ウエストのベルトディテールが全体を引き締めてくれるから、コーデにメリハリをプラスしたい時にも◎ 同素材のショートトレンチコートもラインナップされていて、セットアップでの着こなしにも対応しています。

クールなニットコーデも華やかに変身

クールな印象のダークグレーセーターも、このスカートを合わせれば一気に華やかコーデに。セーターをINしてベルトを締めれば、ウエスト位置が高く見えてスタイルアップ効果も狙えそうです。さらにブラックのバッグやブーツで引き締めれば、大人っぽいきれいめスタイルが完成。合わせるアイテム次第で、通勤からデートまで幅広いシーンにマッチするスカートです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M