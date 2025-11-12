Hey! Say! JUMP¡¢1Ç¯¤Ö¤êÉ½»æ¤Ç¡ÖMyojo¡×»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×ÈäÏª ¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â²óÅú
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/12¡ÛHey! Say! JUMP¤¬¡¢11·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖMyojo¡×¡Ê¤ß¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¡¿½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë1·î¹æ¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤È¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¡¢2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÉ½»æ¤Ë·èÄê¡£ÃæÌÌ¤Î12¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÃ½¸¤È¸ü»æ¥«¡¼¥É¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È´¶¼Õº×¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ±»ï¸ø¼°SNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬±þ¤¨¤ëÆÃ½¸¹æ¡£Hey! Say! JUMP¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤é¤·¤¯¥¥å¡¼¥È¤Ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ÏÇò¤¤¤â¤³¤â¤³¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢1Îó¤ËÊÂ¤ó¤À¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇÉ½»æ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹õ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¥á¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö19Ç¯ÌÜ¤À¤·¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡¢¤½¤í¤½¤í¥¥Ä¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¡ÖMyojo¡×»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¡£
ÃæÌÌ¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê°áÁõ¤Ç3ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼19Ç¯ÌÜ¤ÎÃç¤À¤«¤é¤³¤½ÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿·¶Ê¡ÖGHOST¡×¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖS say¡×¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÈS¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤Ê¤É¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÂÐÃÌ¤äÅ¤ÃÌ¤òÅ¸³«¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤Þ¤Ç¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥È¡¼¥¯¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥í¼Ì¿¿¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç»£±Æ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏSNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿Æ±»ïÆÉ¼Ô¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍø¤´é¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡×¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥µ¥¦¥ÊÈÓ¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¼ÁÌä¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÆÃ½¸¤ò·ÇºÜ¡£SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿Í¤º¤ÄÅÐ¾ì¤¹¤ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¡Ö¡Èif¡É Photo Theater¡×¤ÎÂè4²ó¤Ï¾¾Â¼ËÌÅÍ¡£¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Î¾¾Â¼¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤¹»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È´¶¼Õ¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢ÆÃ½¸¤ò·ÇºÜ¡£Hey! Say! JUMP¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¡¢KEY TO LIT¡¢B¡õZAI¤Ê¤É¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬SNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ACEes¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¥í¥±¤ò¼Â»Ü¡£³¤¤Ç¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡¢¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉ÷¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢µÜ¸ÅÅç¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¶Ë¾å¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò12¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Hey! Say! JUMP、1年ぶり「Myojo」表紙
