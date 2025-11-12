インスタグラムで報告

米大リーグのドジャースは、ワールドシリーズ連覇を達成。ヤンキースが2000年に3連覇して以来、実に25年ぶりの連覇の快挙に沸いた。一方、29歳のリリーフ右腕はシーズン後、FAに。妻からは本音がこぼれた。

ドジャースとの別れに名残惜しそうにしたのはマイケル・コペックの妻モーガンさん。インスタグラムの投稿には優勝セレモニーやベッツ邸で行われたパーティーの様子を収めた写真や動画を公開。文面には「みんなと外に出ているよ！ 見てこのデジャヴ！ 神が道を作ってくれた！」「LA、大好き！」と興奮の様子を報告した。

一方で「すでにみんなが恋しい」とも。2024年7月に夫がドジャースへ加入。今季までロサンゼルスで過ごした日々に思いを馳せているようだった。

29歳のコペックは今季、14試合に投げ6ホールド、防御率2.45。右肩、右ひざの故障で負傷者リスト入りを繰り返し、ポストシーズンの登板はなかった。シーズン後、口元に蓄えたヒゲを剃り、イメチェンを図ったことが話題になった。



（THE ANSWER編集部）