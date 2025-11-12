Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Åìµþ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÅÐ¾ì¡¡¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²Î¾§±ÇÁü¤ò¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ ¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ù¤ÎÂ³Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£28Æü¤«¤é¤Î¾å±Ç³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢Ãæ¿¹ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Õ²Æ½©Åß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹½À®¡ªÃæ¿¹ÌÀºÚ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Î¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢1983Ç¯¤«¤é1988Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ6Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê°áÁõ»Ñ¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É²½¤·¤¿Á´6¼ï¡£½é½Ð¾ì»þ¤Î¡Ö¶Ø¶è¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö½½²ü¡Ê1984¡Ë¡× ¡Ö¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì[Meu amor e...]¡×¡ÖDESIRE-¾ðÇ®-¡×¡ÖÆñÇËÁ¥¡×¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¹ÈÇò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢1980Ç¯Âå¤ÎNHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É4¼ï¡Ê³Æ3ËçÆþ¤ê¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£½Õ²Æ½©Åß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´12Ëç¤ò¼ý¤á¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É1Ëç¤¬¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¤Ï¡Ö¥µ¥¶¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¡×¡ÖDREAMING¡×¡Ö¥»¥«¥ó¥É¡¦¥é¥Ö¡×¡ÖËÌ¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤Î4¼ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï³Æ1500±ß¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤Ï1Ëü±ß¡£¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ï³Æ900±ß¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡Ê12Ëç¡ÜÆÃÅµ1Ëç¡Ë¤Ï3600±ß¤ÇÈÎÇä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤ç¤¦12Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓÃæ¿¹¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¿¹ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥á¥ó¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ ¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ù¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤¬²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ø¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò4K²½¤·¡¢¥É¡¼¥à¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¸þ¤±¤ËºÆ¹½À®¤·¤¿Á´Å·¼þ±ÇÁüºîÉÊ¡£¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ë³¦Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤àÎ×¾ì´¶¤Ç¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×¡ÖÆñÇËÁ¥¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤È¤È¤â¤ËÁÉ¤ë¡£¾å±Ç»þ´Ö¤ÏÌó40Ê¬¡£ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾å±Ç¤Ï28Æü¤«¤éÅìµþ²ñ¾ì¡¢12·î4Æü¤«¤éÊ¡²¬²ñ¾ì¡¢12·î18Æü¤«¤é¿À¸Í²ñ¾ì¤Ç½ç¼¡¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ ¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ù¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦Åìµþ²ñ¾ì¡Ê¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO¡Ë¡§11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦Ê¡²¬²ñ¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û¥É¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¡§12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¿À¸Í²ñ¾ì¡Ê¥Ð¥ó¥É¡¼¿À¸ÍÀÄ¾¯Ç¯²Ê³Ø´Û¥É¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¡§12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
