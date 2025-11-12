加賀美ハヤト、ワンマンライブのグッズ公開 10種類に光りながらカードも収納できるダイカガミハンマーライトなど
ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、『加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE”』グッズの事前販売を14日午後6時からにじさんじオフィシャルストアで開始する。
【画像】加賀美ハヤトの趣味が詰まったダイカガミハンマーライト
グッズラインアップは、ダイカガミハンマーライト、ブレスレットライト、Tシャツ、マフラータオル、ラバーバンド、ポーチ、ミニカー、ステッカーセット、アクリルスタンド、B2ポスター、ランダムカード、にじぱぺっとに加え、会場販売限定の、めんや加賀美 おみやげ用ラーメン、当日会場販売・事後販売限定カプセルトイの14種類となっている。
ダイカガミハンマーライトは、10種類に光るほか、カードも入れることできる仕様となっている。
また、『加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE”』グッズは、当日会場販売の実施も決定している。
