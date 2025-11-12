¿À¸Í¡¦µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬FWÂçÇ÷¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¡¡16Æü¤ËÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¡¦¹ÅçÀï
¡¡¿À¸Í¤Ï12Æü¡¢¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤Î¤¤¤Ö¤¤Î¿¹¶¥µ»¾ì¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°GÂçºåÀï¡Ê9Æü¡Ë¤Ç»Ë¾å2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤¬Àä¤¿¤ì¤¿Ãæ¡¢16Æü¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¡£µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÅ·¹ÄÇÕÏ¢ÇÆ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡GÂçºåÀï¤Ç¶ÚÆù·Ï¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¡£¤¿¤À»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯ÊÌÄ´À°¤À¤Ã¤¿DF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤ò´Þ¤á¤Æµ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ¤ÏÉáÃÊ¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö³§¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿Âç²ñ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾ÏÂÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È9·î¤ËÁ´¼£8¥«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óGK¿·°æ¾ÏÂÀ¤ÎÌµÇ°¤âÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÆ±ÇÕ¡£Á´°÷¤ÇÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£