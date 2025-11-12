おばあちゃんに耳掃除をされるわんこ。気持ちよくて上目遣いになったと思った次の瞬間…？表情豊かな可愛いわんこの姿は反響を呼び、投稿は17.7万回再生を突破。「二コーッって笑顔最高！」「わんこの白目大好きｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんが保護犬の耳掃除をした結果→上目遣いになったと思ったら…まるで『アニメのような表情』】

耳掃除が気持ちいいわんこ

TikTokアカウント「truebow7」に投稿されたのは、おばあちゃんと元保護犬「マック」くんのホッコリ温かな一コマ。この日、おばあちゃんはマックくんの耳掃除をしていたのだとか。

すると絶妙な力加減が気持ちいいのか、マックくんは思わず上目遣いに…！確かに『あーそこそこ！』とでもいうようなお顔でおばあちゃんをジッと見つめていたそう。

「かわいい♡」の言葉に…！？

そんなマックくんを見た投稿主さん、思わず「もう1回やって！」とおばあちゃんに言うと、またまた上目遣いを見せてくれたそう。わんこの白目はチャーミングでクセになる人も多いですよね。

投稿主さんも愛犬のキュートな表情に「かわいいー♡」と声が漏れてしまったそう。するとマックくんは、ニッコリ笑顔になったのだとか…！投稿主さんを見つめるお目目はウルウルで、口角もキュッと上がっていたそう。「かわいい」の言葉を理解して、笑ってくれるなんてたまりませんね。

表情豊かでチャーミング♡

その後もおばあちゃんの絶妙なテクニックにうっとりするマックくん。耳の中までは自分で掻くことができないので、初めての体験なのかもしれません。

クルクルと表情が変わるキュートなマックくんには『ディズニーみたい♡』と、ディズニーに登場するキャラクターにいそうだとのコメントが届くほど。

マックくんのわんこらしい素直でチャーミングな姿は、多くの人に笑顔と癒しを届けたのでした♡

まるで人間のように表情豊かなマックくんの姿に「かわいいって言われて笑顔になるのかわいい♡」「犬の白目だいすき」「ディズニーのわんこ！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「truebow7」には、マックくんと先輩犬のほのぼのとした日常が投稿されています。気になった方は覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「truebow7」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております