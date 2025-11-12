秋田犬の大きさが分かる一幕が、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で137万1000回再生を突破し、「思ってた倍の大きさだったｗ」「腰くらいの高さだと思った」「AIかと思ったw」といったコメントが寄せられることとなりました。

窓の外を眺めるわんこは…？

Instagramアカウント「akitainu_otono_kanro」の投稿主であるご夫婦は、愛犬2匹と民泊を営んでいます。話題となったのは、愛犬の『お殿水』ちゃんが窓の外を見つめているときのワンシーン。二本足でスックと立ち上がったお殿水ちゃんは、窓に前足を掛けるようにして外を見つめていたといいます。

その後ろ姿は、どこからどう見ても黒柴さん。途中で『甘露甘露』ちゃんの茶色い頭も映り、視聴者に「黒柴と茶柴かな？」という錯覚を起こさせたのでした。しかし、ママがお殿水ちゃんの隣に寄り添ったとき、驚きの真実が判明します。

驚きの真実に我が目を疑う！？

なんと、お殿水ちゃんとママの身長はほぼ同じ！もしかしてママが小さい？それともAI…？脳がパニックを起こしてしまうほど不思議な光景に、我が目を疑いそう…。

実は、お殿水ちゃんと甘露甘露ちゃんは、正真正銘の秋田犬。2匹とも、20キロクラスの大型犬だったのです。立ち上がった状態のお殿水ちゃんは、実際にママと同じくらいの背丈になるのだそうです。

窓のフレームデザインが一般的なものとは異なる点も、目の錯覚が起きるひとつの要因なのかもしれません。まるでトリックアートを見ているかのような、不思議な一幕でした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「柴犬だと思い込んでましたw」「絶対背中にYKKある」「8周くらいして脳が落ち着きを取り戻しました」などたくさんの反響がありました。

迫力満点の2頭に感嘆！

別の日、ご夫婦と2頭が勢ぞろいした投稿にて、2頭の大きさがより正確に分かりました。4人が並ぶと、お殿水ちゃんと甘露甘露ちゃんは確かに迫力満点のサイズ感！「せーの」でご夫婦が左右に分かれて走り出すという挑戦をしたそうですが、颯爽と走る姿もなかなかの迫力です。

ちなみに、2頭はどちらもママの方に着いていったそう。最後はパパがみんなの方へ駆け寄り、甘露甘露ちゃんを抱っこしてどこかへ走り去ったとか…♪

Instagramアカウント「akitainu_otono_kanro」には、お殿水ちゃんと甘露甘露ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

