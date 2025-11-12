米国遠征中のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が１１月１２日、一時帰国し栗東トレセンに姿を見せた。短期免許で来日中の弟、クリスチャン・デムーロ騎手らジョッキー仲間、関係者と次々に再会の握手を交わし、「久しぶり」「頑張ってるね」という声に笑顔で応えた。

７月に渡米後、約４か月で重賞１勝を含む２３勝。先月３０日は４戦３勝、８、９日は７戦５勝の固め打ちと、勢いが止まらない。「いいね。楽しいよ。いい馬に乗せてもらっているからね」と充実した表情を浮かべた。

ブリーダーズＣは、ジュベナイルフィリーズターフ（１２着）、フィリーズ＆メアターフ（競走中止）に参戦。「良かった。やっぱりいい経験ですね」と振り返り、「（坂井瑠星騎手とは）会ってずっとしゃべっていた。もちろん『おめでとう』と。（鞍の下に置く）スポンジももらいました」と笑み。ブリーダーズＣクラシックを制したフォーエバーヤングの馬具を譲り受けたことも明かした。

１３日に再びアメリカに戻り、週末はデルマー競馬場で騎乗する。同競馬場の開催終了後の１２月は、日本で騎乗する可能性もあるという。