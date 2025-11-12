日高屋「チゲ味噌ラーメン」期間限定で今年も登場/ “秘伝の辛味噌”スープとリニューアルした太麺の組み合わせ

ハイデイ日高が展開する「熱烈中華食堂日高屋(以下、日高屋)」は11月19日、冬季限定メニュー「チゲ味噌ラーメン」の販売を全店で開始する。価格は税込790円。

「チゲ味噌ラーメン」は冬に提供している季節商品で、秘伝の辛味噌を使った旨辛なスープが特徴。好評につき今年も期間限定で販売するという。2025年7月にリニューアルした太麺がさらにスープによく絡むとしている。食材がなくなり次第、販売を終了する。

◆期間限定「チゲ味噌ラーメン」

価格:税込790円

辛さの異なる唐辛子を数種類ブレンドした秘伝の辛味噌をスープに使用。豚肉、国産ニラ、白菜キムチ、国産玉ねぎを具材に使い、リニューアルした“ふわもち”食感の太麺を組み合わせた。麺の厚みが増したことで、旨辛なスープとさらによく絡むとしている。

また溶き卵を入れることで、コクとまろやかさがアップし、辛い物が苦手な人でも食べやすくなるという。なお、セット価格は以下の通り。

「チゲ味噌ラーメン 餃子セット」: 税込1,070円

「チゲ味噌ラーメン 半チャーハンセット」: 税込1,080円

「チゲ味噌ラーメン」

〈ハイデイ日高について〉

1973年に5坪のラーメン店からスタート。ラーメンだけでなく、おつまみや炒め物なども揃える中華食堂として、駅前一等地への出店戦略で首都圏中心に展開してきた。2025年現在、関東地方1都6県の駅前からロードサイドまで出店エリアを拡大。467店舗を運営している(2025年11月12日時点、FC店舗を除く)。

ハイデイ日高と「日高屋」ロゴ