エルフ荒川、妹2人との自撮りショット公開「美人3姉妹」「似てる」と話題
【モデルプレス＝2025/11/12】お笑いコンビ・エルフの荒川が11月12日、自身のInstagramを更新。妹2人との写真を公開し、話題を呼んでいる。
荒川は「プリちょ→」とつづり、プリクラのようにスタンプや直筆文字でデコレーションした写真を多数投稿。「その存在。かなり救い。」と添えた妹2人との自撮りショットでは、3人で同じポーズを決め、仲睦まじい様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「遺伝子強すぎる」「似てる」「可愛すぎる」「美人3姉妹で素敵」「仲良しで微笑ましい」「無敵の可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
