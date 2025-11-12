竹中知華アナ、膝上ワンピースで美脚際立つ「スタイル良い」「綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが12日、自身のInstagramを更新。膝上丈のワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】43歳美人アナ「スタイル良い」膝上ワンピで美脚披露
竹中アナは「This is Kin Town, Okinawa」と沖縄・金武町を訪れた際の写真を投稿。グレーのワンピースにベルトでウエストマークした爽やかなコーディネートで、ミニ丈のワンピースから美しい脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良い」「似合いすぎ」「美脚」「可愛い」「素敵な笑顔」「綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆竹中知華アナ、膝上ワンピ姿披露
◆竹中知華アナ、膝上ワンピショットに反響
