霜降り明星せいや、全身金箔姿でドラマ「102回目のプロポーズ」セリフ覚える様子が話題「この格好でプロポーズはNO」ツッコミの声
【モデルプレス＝2025/11/12】お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが11日、自身のX（旧Twitter）を更新。台本を覚える姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「101回目のプロポーズ」続編抜擢の人気芸人、驚きの姿で台本読む姿
◆せいやパンツ1枚の、全身金箔姿公開
この日、せいやは「この状態でドラマの台本覚えていった」とオフショットを公開。せいやはパンツ1枚姿に全身に金箔を塗布した状態で、女優の唐田えりが主演し自身も共演する「101回目のプロポーズ」の続編ドラマ「102回目のプロポーズ」（フジテレビ系にて地上波放送／FODで独占配信）の台本を読んでいた。
◆せいやの投稿に反響
この投稿には「どういう状況？」「演技に箔がつきそう」「芸人魂を感じる」「この格好でプロポーズはNO」といった声が寄せられている。
◆唐田えりか主演「102回目のプロポーズ」
90年代を彩った月9ドラマの金字塔「101回目のプロポーズ」。浅野温子と武田鉄矢の名演で、放送から30年以上たった今も語り継がれるラブストーリー。この度、その続編となる連続ドラマ「102回目のプロポーズ」が誕生する。本作は、鈴木氏が放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。ヒットから34年の時を経て、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届ける。「101回目のプロポーズ」の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野）と達郎（武田）は本当に結婚していた。その娘・星野光（唐田）が主人公のラブストーリーとなる。せいやはそんな光に一目惚れする青年・空野太陽を演じる。（modelpress編集部）
