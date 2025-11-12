結婚報道のあ〜ちゃんアメ車を運転!?

2025年11月11日、テクノポップユニット・Perfume（パフューム）のメンバー、あ〜ちゃんこと西脇綾香さんが、自身のインスタグラムにて一般男性との結婚を発表しました。

祝福モードに包まれるなか、10月に投稿されたハワイでの運転姿を披露したショットも話題となっています。

おめでとう！ Perfumeの西脇綾香さんが乗ったアメ車とは？（Photo：時事通信フォト 「Perfume DISCO-GRAPHY 25年の軌跡と奇跡」の発表会見にて）

【画像】超カッコイイ！ 「あ〜ちゃん」×「高級オープンカー」を画像で見る！

投稿には、「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と喜びをつづり、多くのファンから「夢が叶ってよかった」「ドラマみたい！」といった祝福の声が寄せられました。

そんな祝福の声が広がるなか、西脇さんの近況にも関心が寄せられています。

10月19日には、ハワイを訪れた様子をインスタグラムに投稿。海辺でリラックスする姿や現地の空気を楽しむ写真が並ぶなか、特に注目を集めたのがフォード「マスタング」のオープンカーを笑顔で運転するショットです。

マスタングは、アメリカの自動車メーカー「フォード」を代表するスポーツクーペで、1964年に初代モデルが登場して以来、半世紀以上にわたって愛され続けています。昨今のモデルは、特にコンバーチブルモデルがハワイのレンタカーの定番になっています。

現行モデルは2022年に発表された7代目で、クラシックなロングノーズ・ショートデッキのシルエットを継承しつつ、LEDライトやシャープなグリルで現代的な印象に仕上げられています。

エンジンは2.3リッター直列4気筒ターボエンジン車と5リッターV型8気筒自然吸気エンジン車の2種類が用意され、特にV8モデルは最高出力500PSを誇ります。

日本では現在、正規輸入が途絶えてしまいましたが、米国での価格は約498万円からで、GTやダークホースなど上位モデルはさらに高額になります。

西脇さんの投稿では、左ハンドルの車を颯爽と操る姿が映され、「ハワイでマスタングとか憧れる」「運転姿が様になってる」「マスタングかっこええ〜」といった声がSNS上に広がっていました。

※ ※ ※

Perfumeは2025年9月に年内での活動休止を発表しており、今回の結婚はその節目に重なる大きな出来事となりました。

Perfumeの活動休止後の、あ〜ちゃんのライフスタイルや新たな挑戦にも注目が集まっており、今後の発信にも関心が寄せられています。