BANDAI SPIRITS、「超合金」ブランドの新商品予告画像を公開。画像にはLABUBUの文字が
BANDAI SPIRITSは、「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xアカウントにて「超合金」ブランドの新商品予告画像を公開した。
公開された画像は街並みが描かれ、ビルの看板には「LABUBU」や「THE MONSTERS」などの文字が確認できる。
このことから香港出身のアーティスト、龍家昇氏が手掛ける「THE MONSTERS」のキャラクター「LABUBU」ではないかと思われる。
coming soon...#t_chogokin #LABUBU #POPMART #TheMonsters pic.twitter.com/XEHfkvPL8w- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) November 12, 2025
