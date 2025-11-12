【TAMASHII NATION 2025】 開催期間：11月14日～16日 会場：ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール （東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F) 入場料：無料

　BANDAI SPIRITSは、「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xアカウントにて「超合金」ブランドの新商品予告画像を公開した。

　公開された画像は街並みが描かれ、ビルの看板には「LABUBU」や「THE MONSTERS」などの文字が確認できる。

　このことから香港出身のアーティスト、龍家昇氏が手掛ける「THE MONSTERS」のキャラクター「LABUBU」ではないかと思われる。

(C)POP MART.