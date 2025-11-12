Mrs. GREEN APPLEが「狭心症」カバー RADWIMPSトリビュートに参加発表「参加しないというのも愛情の返し方なのかもしれないと大変悩みました」
RADWIMPSが11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の第10弾参加アーティストとして、Mrs. GREEN APPLEが「狭心症」をカバーすることが発表された。
「狭心症」は、2011年にリリースされたシングルで、強烈なメッセージが込められた楽曲。Mrs. GREEN APPLEはコメントにて、「楽器の楽しさやバンドの難しさ、曲が人の中で生きるとはどういうことなのか、言葉が持つ力をまざまざと思い知った、教えていただいた、偉大な存在です」と同曲へのリスペクトを示し、「RADが血に流れてるからこそ、今の我々が参加していいものなのか、参加しないというのも愛情の返し方なのかもしれないと大変悩みましたが、伝えなければ伝わらない愛もあるかもしれないと。最大の愛とリスペクトを込めました」と思いをつづっている。
『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』では、11月3日から14日間にわたり、参加アーティストとカバー楽曲が1日1組ずつ発表される形式で展開されており、これまでにiri（「ふたりごと」）、上白石萌音（「25コ目の染色体」）、ずっと真夜中でいいのに。（「有心論」）、角野隼斗（「すずめ」）、SEKAI NO OWARI（「最大公約数」）、DISH//（「携帯電話」）、Vaundy（「前前前世」）、ハナレグミ（「そっけない」）、My Hair is Bad（「いいんですか？」）が発表されている。Mrs. GREEN APPLEは10組目の発表となった。
