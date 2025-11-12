志尊淳、“変装なし”で駅にいるプライベート写真にファン衝撃「気づかれないの??」「こんなイケメン電車乗ってきたらガン見する」
俳優の志尊淳（30）が11日、自身のインスタグラムを更新。オフ感あふれるプライベートショットを大量投稿した。
【写真多数】「気づかれないの??」顎マスク＆変装なしで駅のホームで電車を待つ志尊淳
志尊は「最近の私服。電車乗ったり、お散歩したり。もう秋服じゃ寒くなってきたね。バッグにキーホルダーなんて付けちゃって、ギャルです」のコメントとともに、駅のホームや屋外などでのさまざまな私服ショットを披露。
この投稿にファンからは「淳ちゃん、電車乗ってるの 気づかれないの??オーラ全開だよ」「志尊と遭遇できる世界線どこ？」「こんなイケメン電車乗ってきたらガン見する」「志尊くんも電車に乗ることあるんですね もしもいつか志尊くんと一緒の車両に乗ることが出来たら、そっとその幸せ噛み締めたいと思います」「電車ーーーーーーーー！すごっ！その電車すごっ！」「おっしゃれーー!!!バッグがギャルでかわいい」「どの淳くんもかっこいいし、素敵すぎる 髪の毛伸びたね」「めっちゃカッコ良い写真ばかりありがとう」「仕事終わりに見てかっこよすぎて叫んじゃったよ」などのコメントが寄せられている。
