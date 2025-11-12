ノルウェーのイエスハイムで行われたパラアイスホッケーのミラノ・コルティナ・パラリンピック最終予選で本大会の出場権を獲得した日本代表が１２日、羽田空港に帰国し選手は改めて喜びをかみしめた。

最終予選は６チームが総当たりで対戦し、２つの出場枠を争った。日本は初戦で韓国に１―２で敗れたが、その後は強豪のスロバキアに３―２で逆転勝ちするなど、３連勝。最終戦は攻撃力が光り、地元のノルウェーに８―２と大差で勝利し、通算４勝１敗の１位で予選突破を決めた。

ノルウェー戦で３得点した２０歳のＦＷ伊藤樹は「しっかりと自分の手で出場権をつかみ取ろうと思っていた。４年間積み上げてきたものが、他のチームよりもまさっていたと思う」と振り返った。主将のＦＷ熊谷昌治は「本当に良かった。パラアイスホッケーは厳しい世界だが、パラリンピックの舞台でまずは１勝を目指したい」と話した。

米国やカナダ、開催国のイタリアなどを含めて８チームが参加。日本は１０年バンクーバー大会で銀メダルを獲得したが、前回２２年北京大会は出場を逃していて、１８年平昌（ピョンチャン）大会以来２大会ぶりの出場となる。