夜桜とティーの香りに包まれて。THERATISの春限定デザイン♡
夜を味方につける高機能ナイトケアブランド「THERATIS（セラティス）」から、春限定の“夜桜デザイン”が登場！上品な桜の香りに、ピーチティーやラフランスティーの甘くやさしい香りを重ねた、心までほどけるような癒しのひとときをお届けします。今回初登場の「バスソルト付きペアセット」で、髪も心もときほぐす贅沢なナイトタイムを楽しんでみて♡
夜桜ピーチティーで叶える、うるサラ髪ケア
「セラティス ナイトリペア／夜桜ピーチティー」は、ホワイト×ピーチカラーの華やかな限定パッケージ。
上品な夜桜の香りにモモ果実水＊1と紅茶エキス＊2を加え、ふんわり甘いピーチティーの香りを表現しています。
寝ている間にナノ化した美容液成分＊3が髪の内部まで浸透し、翌朝はうるおって指通りなめらかに。
限定の「ヘアオイル」も登場し、寝ぐせ・ダメージケアをしながらまとまりのある髪へ導きます。
セット価格はシャンプー・トリートメント・バスソルト入りで3,080円（税込）。ヘアオイルは1,540円（税込）です。
＊1 モモ果実水（香気・保湿）
＊2 チャ葉エキス（香気・保湿）
＊3 加水分解ケラチン（羊毛）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解乳タンパク（全て補修）
【ドライヤー限定色】シャープ25周年記念「トワイライトグリーン」が登場
夜桜ラフランスティーでしっとりまとまる艶髪に
2025年7月に誕生した最新シリーズ「セラティス テラ プレミアム EX ナイト コントロール」からも、限定の夜桜ラフランスティーが登場。
グリーン×ピンクの上品なパッケージに、セイヨウナシ果実発酵液＊4と紅茶エキス＊5を配合。みずみずしく華やかな香りが、夜のバスタイムを格上げします。
1兆個※のNMNヒアルロン酸＊6などの美容液成分が髪に染み込み、うねりやパサつきを全方位ケア。ヘアミルクでしっとりまとまる髪を実現します。
価格はペアセット3,300円（税込）、ヘアミルク1,650円（税込）。春だけの特別な香りをぜひ体験してみて。
※4 基剤を除く、水を含む
＊4 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液（香気・保湿）
＊5 チャ葉エキス（香気・保湿）
＊6 ニコチンアミドモノヌクレオチド（保湿）と加水分解ヒアルロン酸（保湿）をリポソーム化したもの
春限定バスソルトで、心までときほぐすバスタイムを
どちらのペアセットにも、春限定の「ブロッサムティーの香り」のバスソルトが付属。コラーゲン＊7とヒアルロン酸＊8配合で、うるおいあふれるしっとり肌へ導きます。
おやすみ前の1～2時間前にゆったり浸かれば、1日の疲れがすっとほどけていくよう。夜桜とティーの香りがやさしく広がり、心地よい眠りを誘う癒しのナイトリチュアルを楽しめます。
＊7 加水分解コラーゲン（保湿）
＊8 加水分解ヒアルロン酸（保湿）
夜を味方に、美しさを育むナイトケアを♡
「THERATIS」は、“夜を味方につける”をテーマに、ナイトタイムを特別な美容時間に変えてくれるブランド。桜が舞う季節にぴったりの限定デザインは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです。
夜桜ピーチティーと夜桜ラフランスティー、あなたの気分に寄り添う香りで、1日の終わりをもっとやさしく、もっと美しく。
心までうるおう春のナイトケアで、明日のあなたがもっと輝きますように♡