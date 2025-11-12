夜桜とティーの香りに包まれて。THERATISの春限定デザイン♡

夜を味方につける高機能ナイトケアブランド「THERATIS（セラティス）」から、春限定の“夜桜デザイン”が登場！上品な桜の香りに、ピーチティーやラフランスティーの甘くやさしい香りを重ねた、心までほどけるような癒しのひとときをお届けします。今回初登場の「バスソルト付きペアセット」で、髪も心もときほぐす贅沢なナイトタイムを楽しんでみて♡

夜桜ピーチティーで叶える、うるサラ髪ケア

「セラティス ナイトリペア／夜桜ピーチティー」は、ホワイト×ピーチカラーの華やかな限定パッケージ。

上品な夜桜の香りにモモ果実水＊1と紅茶エキス＊2を加え、ふんわり甘いピーチティーの香りを表現しています。

寝ている間にナノ化した美容液成分＊3が髪の内部まで浸透し、翌朝はうるおって指通りなめらかに。

限定の「ヘアオイル」も登場し、寝ぐせ・ダメージケアをしながらまとまりのある髪へ導きます。

セット価格はシャンプー・トリートメント・バスソルト入りで3,080円（税込）。ヘアオイルは1,540円（税込）です。

＊1 モモ果実水（香気・保湿）

＊2 チャ葉エキス（香気・保湿）

＊3 加水分解ケラチン（羊毛）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解乳タンパク（全て補修）

【ドライヤー限定色】シャープ25周年記念「トワイライトグリーン」が登場

夜桜ラフランスティーでしっとりまとまる艶髪に

2025年7月に誕生した最新シリーズ「セラティス テラ プレミアム EX ナイト コントロール」からも、限定の夜桜ラフランスティーが登場。

グリーン×ピンクの上品なパッケージに、セイヨウナシ果実発酵液＊4と紅茶エキス＊5を配合。みずみずしく華やかな香りが、夜のバスタイムを格上げします。

1兆個※のNMNヒアルロン酸＊6などの美容液成分が髪に染み込み、うねりやパサつきを全方位ケア。ヘアミルクでしっとりまとまる髪を実現します。

価格はペアセット3,300円（税込）、ヘアミルク1,650円（税込）。春だけの特別な香りをぜひ体験してみて。

※4 基剤を除く、水を含む

＊4 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液（香気・保湿）

＊5 チャ葉エキス（香気・保湿）

＊6 ニコチンアミドモノヌクレオチド（保湿）と加水分解ヒアルロン酸（保湿）をリポソーム化したもの

春限定バスソルトで、心までときほぐすバスタイムを

どちらのペアセットにも、春限定の「ブロッサムティーの香り」のバスソルトが付属。コラーゲン＊7とヒアルロン酸＊8配合で、うるおいあふれるしっとり肌へ導きます。

おやすみ前の1～2時間前にゆったり浸かれば、1日の疲れがすっとほどけていくよう。夜桜とティーの香りがやさしく広がり、心地よい眠りを誘う癒しのナイトリチュアルを楽しめます。

＊7 加水分解コラーゲン（保湿）

＊8 加水分解ヒアルロン酸（保湿）

夜を味方に、美しさを育むナイトケアを♡

「THERATIS」は、“夜を味方につける”をテーマに、ナイトタイムを特別な美容時間に変えてくれるブランド。桜が舞う季節にぴったりの限定デザインは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです。

夜桜ピーチティーと夜桜ラフランスティー、あなたの気分に寄り添う香りで、1日の終わりをもっとやさしく、もっと美しく。

心までうるおう春のナイトケアで、明日のあなたがもっと輝きますように♡