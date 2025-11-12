「出る」と言ったな、あれはウソだ。…になりそう。

Apple（アップル）の今年の新作、極薄のボディに高性能がギュッと凝縮された「iPhone Air」。前評判はすごくよかったんですけど、いざ発売されてみたらどうやら販売不振らしく、生産量も激減しているんだとか。

そんななか、先日「iPhone Air 2が計画中？」と、悪い噂を吹き飛ばす希望が持てる噂もお伝えしました。

iPhone Air 2が計画中？ そこに潜む｢良いニュース｣｢悪いニュース｣

…が！ なんだか、別の角度から「やっぱ作らんよ」みたいな話がでてきました。

The Informationが伝えるところによると、来年iPhone 18 Proと同じタイミングで発売を計画していたiPhone Air 2は、販売不振により延期になったとのこと。マジか。

どのくらい販売不振なの？ →まもなく生産止まるレベル

まだ出たばかりなのに、後継機がこのタイミングで延期になるって、どんだけ人気ないのよ？って思いますよね。

MacRumorsによれば、iPhoneの組み立てサプライヤーであるFoxconnが、iPhone Airの生産ラインを1.5本残して全て解体。今月末にはすべて生産が止まるレベルだと報じています。

明らかに売れていないモデルの後継機を出す、しかも新しい機能を盛り込む（iPhone Air 2にはカメラが2眼になるという噂もあります）、なんてさすがにGO出せないよ！…みたいな判断なんですかね。まぁ、わかる。

でも、個人的にはこの画面のデカさで、薄さと軽さの両立。素晴らしくフットワーク軽くてよい端末だと思うんだけどなぁ…。

みなさんもiPhone Air 2出てほしいと思っているはず。…そう…だ…ろ？

Source: MacRumors, The Information