【算数クイズ】1、2、 4、 7、 11、 16に続く空欄に当てはまる数字は…？ 1分で解答しよう
数字の並びに隠された法則を見抜ける「規則性クイズ・初級編」！ ちょっとしたひらめきでスッと解ける人もいれば、思わず手が止まる人も。
あなたの“論理力と直感力”、どちらが勝つか試してみましょう。
□に当てはまる数字は何でしょうか？
ヒント：数字の前後の“変化”を見比べてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
解答のポイントは、「足す数」が変わっていることに気づけるかという点です。この場合、左隣に対し「＋1」「＋2」「＋3」「＋4」「＋5」と足す数が増えていくのがポイント。16に「＋6」すると22になります。
1＋1＝2
2＋2＝4
4＋3＝7
7＋4＝11
11＋5＝16
16＋6＝22
規則性を見つけると解くのが楽しくなってくるはず。毎日の適度な脳トレで頭を動かしましょう！
(文:All About ニュース編集部)
