【脳トレ】初級編の算数クイズ！ □に当てはまるのは、ある規則性をもった数字です。1分以内で解答出来たら天才かも！ 暇つぶしに活用してみてくださいね。

数字の並びに隠された法則を見抜ける「規則性クイズ・初級編」！ ちょっとしたひらめきでスッと解ける人もいれば、思わず手が止まる人も。

あなたの“論理力と直感力”、どちらが勝つか試してみましょう。

問題：1, 2, 4, 7, 11, 16, □


□に当てはまる数字は何でしょうか？

ヒント：数字の前後の“変化”を見比べてみましょう。

正解：22

正解は「22」でした。

▼解説
解答のポイントは、「足す数」が変わっていることに気づけるかという点です。この場合、左隣に対し「＋1」「＋2」「＋3」「＋4」「＋5」と足す数が増えていくのがポイント。16に「＋6」すると22になります。

1＋1＝2
2＋2＝4
4＋3＝7
7＋4＝11
11＋5＝16
16＋6＝22

規則性を見つけると解くのが楽しくなってくるはず。毎日の適度な脳トレで頭を動かしましょう！
(文:All About ニュース編集部)