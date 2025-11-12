¡ÖÆþ³Ø¼°¤À¤±¹Ô¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ëàÇ°´ê¤Î¸Ó»Ñá¡ÖÂçÀµ»þÂå¤Î¹á¤ê¡×¡ÖÎáÏÂÈÇ¡Ø¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡Ù¤ä¤Ê¡×
¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃåÊª¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¸Ó¤Ç
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê(28)¤¬¸Ó»Ñ¤ÎÏÂÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç³Ø¤âÆþ³Ø¼°¤À¤±¹Ô¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃåÊª¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¸Ó»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¸Ó¤òÃå¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ª»Å»ö¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¡²£ÉÍ¤ÇÃå¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸Ó»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡×¡ÖÎáÏÂÈÇ¡Ø¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡Ù¤ä¤Ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¡ª¡×¡ÖÂçÀµ»þÂå¤Î¹á¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£