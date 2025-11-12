¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀïÎÏ³°¤ÎÅÄ±ºÊ¸´Ý¡ÖÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤â¥«¥¦¥ó¥È¤â¼è¤ì¤¿¡×¡¡23Ç¯¤Ë45»î¹çÅÐÈÄ¤Îµß±çº¸ÏÓ¡Ú¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¡Û
¡¡¢¡¥¨¥¤¥Ö¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¡Ê12Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ±ºÊ¸´ÝÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô3¿Í¤Ë10µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£»³ÂÃ£Ìé¤òÅê¥´¥í¡¢Ç£ÂôÍºÌé¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿¤òÍ·¥´¥í¤Ç¡¢ºÇÂ®¤Ï137¥¥í¡£
¡¡ÅÐÈÄ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½µå¤ò¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶õ¿¶¤ê¤â¥«¥¦¥ó¥È¤â¼è¤ì¤¿¡£¤Þ¤À¤ä¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ø½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢10·î7Æü¤ËµåÃÄ¤«¤éÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¡¦½¨³Ù´Û¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç2018Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£2023Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤±¤¬¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï80»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ3¾¡1ÇÔ9¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦42¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç12µåÃÄ¹çÆ±¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÁª¼ê²ñ¤¬¼çºÅ¡£38¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë