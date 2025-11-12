¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÎ¤Ï¸µµ¤¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡¡ÄÌ»»503»î¹çÅÐÈÄ¤ÎËôµÈ¹î¼ù¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÆâ³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç»àµå¤â¡Ú¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¡Û
¡¡¢¡¥¨¥¤¥Ö¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¡Ê12Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ËôµÈ¹î¼ùÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô3¿Í¤Ë6µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇ1»àµå¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥ÈÁª¼ê¤ò»°Èô¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í¤Ë»àµå¡¢¾¾¸¶À»Ìï¤òÆó¥´¥í¤Ç¡¢ºÇÂ®¤Ï140¥¥í¡£
¡¡ÅÐÈÄ¸å¤Ï¡ÖÀïÎÏ³°¤«¤é1¤«·îÈ¾¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£»àµå¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¬´Å¤¯¤¤¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¤ê¤¤¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÎ¤Ï¸µµ¤¡£Áö¤ì¤ë¤·Åê¤²¤é¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤·¤Ä¤³¤¯¸½Ìò¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í12Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢9·î30Æü¤ËµåÃÄ¤«¤éÍèµ¨¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Æì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¹áÀî¤«¤é2014Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ç³èÌö¤·¡¢21Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ22Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¡£ÄÌ»»503»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ47¾¡32ÇÔ11¥»¡¼¥Ö¡¢173¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦84¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç12µåÃÄ¹çÆ±¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÁª¼ê²ñ¤¬¼çºÅ¡£38¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë