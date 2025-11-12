花田優一、母・河野景子と笑顔の2ショット 誕生日を祝福「61歳も笑顔で健康で」
元横綱・貴乃花光司（53）、元フジテレビアナウンサー・河野景子（61）元夫婦の長男で靴職人・タレントの花田優一（30）が12日、自身のインスタグラムを更新。母・河野との2ショットを公開した。
【写真】幸せそう！花田優一、母・河野景子と笑顔の2ショット
ツーショットを添えて「Happy birthday。61歳も笑顔で健康で。ご飯作りに行くから待っててねー」と思いを記している。
優一は、15歳で単身アメリカへ留学後、革靴の本場イタリアのフィレンツェで靴作りを学ぶ。帰国後は東京都内に自身の工房をもち、完全オーダーメイドで靴を作っている。2016年10月、日本テレビ系『明石家さんまの転職DE天職 3時間スペシャル』にてテレビ初登場。以降、同局系『しゃべくり007』などに出演。2017年10月、一般女性との結婚を発表し、18年12月に離婚を報告した。
