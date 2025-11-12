「恋してる人みたい」…竹内涼真＆町田啓太の情熱ダンスに反響 「優勝」「カッコ良すぎる」Netflix予告動画公開
Netflixの公式インスタグラムが12日に更新され、俳優の竹内涼真と町田啓太がダブル主演を務める映画『10DANCE（テンダンス）』の予告映像が公開された。
【動画】「想定外に凄い」圧巻…竹内涼真＆町田啓太のダンス
同作は、競技ダンスと男性同士の関係性を描いた井上佐藤による同名漫画が原作。監督は、「るろうに剣心」シリーズなどで知られる大友啓史。「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる〈10ダンス〉の世界を、ダイナミックかつ繊細に、豪華絢爛に映し出す。
物語の中心となるのは、競技ダンス界で活躍する2人の“信也”。ラテンダンスの日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる鈴木信也役を竹内。スタンダード（ボールルーム）の日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、鈴木信也を〈10ダンス〉の世界に誘う杉木信也を町田が演じる。タイプも価値観も異なる2人が、全種目を踊る〈10ダンス〉の頂点を目指す中で、対立しながらもひかれ合っていく。
映像では、2人がプロをもうならせるほどの美しくも迫力あるダンスを披露。その情熱的な姿にあわせ「恋してる人みたい」「ダンスは技術でも体力でもない。愛よ」などのセリフが印象的。
ファンからは「予告で興奮してます」「ヤバイ！凄い！」「想定外に凄い」「か…カッコ良すぎる」「もうね…優勝」など、早くもコメントが殺到。12月18日より世界独占配信とあって、「Woow....」とさまざまな言語でコメントが寄せられ、期待が高まっている。
