市川團十郎、家族でジムへ 長女・麗禾＆長男・勸玄の姿に「かっこいい」「スタイル抜群」の声
歌舞伎俳優の市川團十郎が12日、自身のインスタグラムとブログを更新し、長女・麗禾と長男・新之助とともにジムでトレーニングをしたことを明かした。
インスタグラムでは、「朝 家族 トレーニング」とコメントし、ジムで過ごす新之助と自身の写真を公開。また、トレーニングウェア姿で階段を下りる麗禾と新之助の写真も投稿した。
ブログでもジムに行ったことを報告。「今日学校休みで、ジム来るってさ」「笑笑 後ろでわちゃわちゃしとる」「2人と朝ジム幸せでした」とつづった。
これらの投稿に「すてきないい朝ですね！」「團十郎様一家は、いつ拝見しても凛としていらっしゃいますねー!素敵です」「お三方かっこいいですね」「麗禾ちゃん、かっこいい！！」「れいかちゃん、スタイリッシュで足が長くてカッコイーーー」「カンカンイケメン」「れいかちゃんすっかりレディになってスタイル抜群」などのコメントが寄せられている。
