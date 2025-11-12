ブリヂストン、7-9月期(3Q)最終は64％増益

ブリヂストン <5108> [東証Ｐ] が11月12日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比19.5％減の2035億円に減り、通期計画の2530億円に対する進捗率は5年平均の84.8％を下回る80.4％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比53.3％増の494億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比64.1％増の880億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.9％→11.4％に改善した。



