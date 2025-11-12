ÆÁ±Ê¤¨¤ê¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Î¿´¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¡¡±Ç²è»£±ÆÃæ¤Ëà²ñÏÃ¶Ø»ßÎááÇË¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆÁ±Ê¤¨¤ê¤¬£±£±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£²¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ±Ê¤Ï¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢Âç¤¤¤ÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥º¥ó¥º¥óÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¤ò»ä¤ÏÉ¬»à¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤ó¤Ç¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÏ¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿Êâ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤ÏÃçÂå¤µ¤ó¤ÈâË¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¡Ø½Õ¤È¤ÎÎ¹¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤Î¤ªÏÃ¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÁ±Ê¤Ï¡Ö½Õ¤È¤ÎÎ¹¡×¡Ê£²£°£±£°Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤È¶¦±é¡£Ì¼¤ÈÁÄÉã¤ÎÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±ÆÃæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö»£±ÆÃæÂ¾¼Ô¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÌÛ¡¹¤È»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¤Ç¡£¹¤¤¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç£±¿Í¡¢»£±Æ»þ´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÍÁ³ÃçÂå¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·µÞ¤¤¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤¨¤ê¡¢Âç¾æÉ×¤«¡Ù¤È¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»ä¤Ï¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤È¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç£²¿Í¤ÎÌòÊÁ¤Ï´Ø·¸À¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À½ºî¥µ¥¤¥É¤«¤éÌòºî¤ê¤Î°ì´Ä¤Çà²ñÏÃ¶Ø»ßÎáá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£ÆÁ±Ê¤Î¡Ö»£±ÆÃæÂ¾¼Ô¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ï¤³¤ì¤ò»Ø¤¹¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤ÏÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÜ¤òÅð¤ß¡¢¸½¾ì¤Ç¸ÉÎ©¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÆÁ±Ê¤ËÍ¥¤·¤¯À¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÎÂ¹Ì¼¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï£¸Æü¸áÁ°£°»þ£²£µÊ¬¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£±£±Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£